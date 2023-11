Un guardia de seguridad espantó a TikTok al descubrir que no estaba solo durante su guardia en Bodega Aurrera.

De acuerdo con el guardia de Bodega Aurrera, su video lo grabó alrededor de las 03:00 de la madrugada.

Y aunque logró captar para TikTok lo que parecía ser la sombra de una persona, señaló que no se atrevía a acercarse.

Guardia en Bodega Aurrera no estaba solo (captura de pantalla / Gerameraz Rivera TikTok @geramerazrivera- )

A través de su cuenta en TikTok, el usuario Gerameraz Rivera -@geramerazrivera- compartió un video de su guardia nocturna en Bodega Aurrera.

Y su video grabado el día 30 de octubre al rededor de las 03:00 de la mañana espantó a todos los usuarios de TikTok al descubrir que no estaba solo en la tienda.

El video, señaló el guardia, lo comenzó a grabar luego de ver lo que parecía ser la sombra de una persona cerca del ‘servicio al cliente’.

Por lo que se dijo “nervioso y asustado” mientras le mostraba a todos los usuarios de la plataforma que estaba solo.

“Este video no lo subo para que me crean o no, sino para que vean que realmente se ve”

Gerameraz Rivera, @geramerazrivera