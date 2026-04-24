El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se dio a conocer una mejora en la percepción de inseguridad en seis de los ocho municipios del Estado de México evaluados durante marzo del 2026.

El informe señala que, a nivel nacional, 61.5% de las personas mayores de 18 años que viven en zonas urbanas consideró inseguro residir en su ciudad. La cifra representa una reducción frente al 63.8% registrado en diciembre del 2025.

Tlalnepantla y Nezahualcóyotl lideran mejora en percepción de inseguridad

En el caso del Estado de México, varias demarcaciones mostraron avances en la percepción ciudadana respecto al año pasado, lo que refleja cambios positivos en la opinión pública sobre seguridad.

Tlalnepantla encabezó la mayor baja de percepción de inseguridad en Edomex (cortesía)

Tlalnepantla de Baz fue el municipio con la disminución más marcada, al pasar de 83.8 a 74.6% de percepción de inseguridad en comparación anual. Nezahualcóyotl le siguió con una reducción del 61.9 al 55.5%. También reportaron mejoras:

Toluca pasó de 80.7 a 75.5%

Chimalhuacán pasó de 85.7 a 81.3%

Cuautitlán Izcalli pasó de 82.7 a 81.8%

Ecatepec de Morelos pasó de 88.0 a 87.6%

Tlalnepantla encabezó la mayor baja de percepción de inseguridad en Edomex (cortesía)

La ENSU es una encuesta trimestral aplicada por el INEGI en 91 ciudades del país para conocer cómo perciben los ciudadanos la seguridad en su entorno inmediato.

Los resultados de marzo de 2026 muestran que el Estado de México registró avances en la mayoría de sus municipios evaluados, especialmente en zonas metropolitanas con alta densidad poblacional.

Con estos resultados, el Estado de México sigue dando pasos firmes en temas de seguridad, comprometido en seguir mejorando los índices de percepción de seguridad para garantizar un estado tranquilo para las familias mexiquenses.