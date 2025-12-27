El Mariposario del Parque Ecológico Ehécatl se ha convertido en uno de los espacios naturales más atractivos de Ecatepec, al albergar un jardín de polinizadores donde mariposas, colibríes y abejas conviven y se reproducen de manera natural, con acceso totalmente gratuito.

Gobierno de Ecatepec impulsa la conservación ambiental y la biodiversidad

El Gobierno de Ecatepec, en coordinación con el DIF municipal y la Dirección del Medio Ambiente, creó este espacio con el objetivo de impulsar un polinizador natural y proteger el medio ambiente.

Mariposario del Parque Ehécatl en Ecatepec, se encarga de recuperar especies nativas (Cortesía)

Claudia Espinoza, trabajadora del DIF, detalló que en el Parque Ehécatl se plantaron semillas de ruellias, malvones, lavandas, mercadelas, fuchsias y retamas. Asimismo, destacó que se están rescatando muchas especies nativas como la mariposa cebra, la cual ha registrado avistamientos en el jardín. Además, alberga especies como:

Mariposa blanca de la col (Leptophobia aripa)

Mariposa pasionaria (Dione moneta)

Mariposa azul marina (Leptotes marina)

Mariposa azufre de bandas naranja (Phoebis philea)

Mariposa xochiquetzal (Papilio multicaudata)

¿Dónde se encuentra el Mariposario del Parque Ehécatl?

Espinoza hizo una invitación para conocer el Mariposario del Parque Ehécatl, el cual está ubicado en el Parque Ecológico Ehécatl, exactamente a un costado del aviario, frente al recinto del hipopótamo y del lado derecho del lago.

“Es un lugar mágico, te invito para que vengas a conocerlo. Es un lugar a donde te puedes relajar, te puedes acostar en el árbol, cargarte de energía; es un lugar maravilloso” Claudia Espinoza, trabajadora del DIF

La impulsora del polinizador aseguró que, además de observar mariposas, se pueden tomar fotografías junto a la cascada, visitar el “pocito de los deseos”, ver casitas de duendes y de hadas, así como pintar cerámica, y los domingos hay pintacaritas.

Mariposario del Parque Ehécatl en Ecatepec, se encarga de recuperar especies nativas (Cortesía)

El horario del Mariposario del Parque Ehécatl es de miércoles a domingo en horario de 10:00 a 17:00 horas, con acceso totalmente gratuito.