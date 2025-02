Diana Jaciel, madre del bebé abandonado en calles de Tultitlán, Estado de México, presentó una denuncia contra Lucio David N por haber dejado al recién nacido debajo de un auto en la colonia Fuentes del Valle.

El hecho ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando Lucio fue al trabajo de Diana, su pareja sentimental, quien le entregó una bolsa con el bebé para que lo tirara, por sugerencia de ella, a un canal.

Sin embargo, antes de que se dieran a conocer las conversaciones por la pareja, Diana Jaciel acudió ante las autoridades del Estado de México para presentar una denuncia en contra de Lucio, al argumentar que entregó al bebé que el joven de 18 años abandonó, pero para que lo llevara a un hospital.

Cabe señalar que Diana Jaciel de 21 año se encuentra internada en un hospital y bajo el resguardo policial, pues también está sujeta a una investigación por el abandono de su bebé.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México, Diana Jaciel “N”, acudió la madrugada del 12 de febrero al Centro de Justicia para las Mujeres de Cuatitlán Izcalli, donde levantó una denuncia contra Lucio.

Esto por el delito de abandono de incapaz en agravio del recién nacido, por el que se abrió la carpeta de investigación contra el joven de 18 años que más tarde acudió con las autoridades, en compañía de sus padres, para entregarse.

Posteriormente, la madre de Lucio, Dulha Urtera, presentó la conversación entre la pareja, donde se muestra que se pusieron de acuerdo para abandonar al bebé y tirarlo; esta información fue integrada a la carpeta de investigación.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, a pesar de que fue Diana Jaciel, de 21 años, quien presentó la denuncia, tanto ella como Lucio son investigados por las autoridades “ya que sus conductas presuntamente pusieron en riesgo la vida y la integridad del recién nacido”.

En las conversaciones que se dieron a conocer el pasado 13 de febrero, se pudo ver que algunos de los mensajes que envió Diana Jaciel fueron contestados por Lucio por notas de voz que fueron reveladas por Telediario.

En estos audios se puede escuchar a Lucio confirmar que Diana Jaciel tomó pastillas para abortar, lo que le generó dolores fuertes y un sangrado fuerte como parte del parto adelantado que tuvo en el baño de su trabajo.

Asimismo, se puede escuchar al joven pidiendo envolver al bebé recién nacido en papel y tirarlo; sin embargo, Diana Jaciel le dijo que este se movía y que no lo podía tirar en el baño .

“Pues tíralo, no queda de otra, Tíralo, trata de limpiarte, si te manchaste mucho si quieres yo te puedo llevar ropa o algo así. Por favor, eso ya trata de no verlo, literal. Pues no puedes hacer otra cosa, no lo puedes regresar. Trata de ya no verlo, de no tomarle importancia. Envuélvelo en papel, tíralo, algo así y bueno, si ya salió significa que pues ya para lo que era la pastilla pasó, ya funcionó”

Audio de Lucio a Diana Jaciel