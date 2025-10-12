El Gobierno de Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros Coss, desmanteló un punto de huachicoleo de agua potable en la colonia Media Luna, donde particulares extendieron al menos 1.5 kilómetros de mangueras para vender el líquido a vecinos. La Fiscalía de Justicia del Estado investiga los hechos.

Vamos a iluminar y quitar todas las mangueras porque esto es huachicoleo, es robarse el agua y vamos a trabajar, como lo estamos haciendo, para que la gente tenga agua por la red. Azucena Cisneros Coss

Detección del huachicoleo en Media Luna

Durante una jornada de limpieza en avenida Guadiana, autoridades municipales detectaron la red de mangueras negras que abastecía de agua a colonos en Media Luna y Códice Mendocino 1. Los vecinos confirmaron que adquirían el agua a precios de entre 70 y 200 pesos en tres puntos de venta clandestina.

Personal de Protección Civil, apoyado por policías municipales y la Fuerza de Tarea de Marina, retiró alrededor de 1.5 kilómetros de mangueras, algunas con hasta ocho conexiones hacia distintas calles.

Desmantelan punto de huachicoleo de agua potable en colonia Media Luna, Ecatepec. (Cortesía)

Trabajadores municipales también retiraron casuchas de lámina y estructuras en predios federales aledaños al Circuito Exterior Mexiquense (CEM), con el objetivo de limpiar áreas verdes y devolverlas a los vecinos.

Decenas de empleados de Servicios Públicos, Obras Públicas, Protección Civil y Sapase limpiaron cerca de tres kilómetros de avenida Valle de Guadiana, que abarca las colonias Media Luna, Códice Mendocino 1 y Sagitario 1, 2 y 3, retirando 300 toneladas de desechos.

Azucena Cisneros refuerza acciones en colonias de Ecatepec

La Dirección de Protección Civil y Bomberos suspendió una empresa de reciclaje de tarimas de plástico, ubicada en Valle de Guadiana esquina con Río de Los Remedios, que utilizaba la vía pública sin contar con medidas mínimas de seguridad.

Cisneros Coss señaló que Media Luna es una zona limítrofe con el CEM con diversos rezagos, incluyendo el suministro de agua potable, por lo que es importante restaurar el orden en este tipo de colonias.

Necesitamos regresar la institucionalidad a este municipio. La paz y la tranquilidad también tienen que ver con el orden. Ayúdenos, no puede seguirse invadiendo ni terrenos ni zonas federales, no podemos invadir las banquetas ni las vías peatonales. Azucena Cisneros Coss

Francisco Reyes Vázquez, director de Sapase, informó que se notificó a la Fiscalía mexiquense sobre la red de huachicoleo, y aseguró a los vecinos que el gobierno municipal resolverá los problemas de agua, garantizando el suministro por la red oficial.