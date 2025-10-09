El gobierno Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros Coss continúa fortaleciendo el acceso a la educación, con el objetivo de atender las causas de la inseguridad desde la raíz en el municipio.

La alcaldesa encabezó la entrega de calzado escolar del programa “Zapatón, Pisando Seguros”, en las primarias, Felipe Villanueva y Sor Juana Inés de la Cruz, beneficiando a más de 800 niñas y niños.

Gobierno de Ecatepec busca combatir la inseguridad desde la educación

Durante su visita, Cisneros Coss destacó que este programa representa un respaldo económico importante para los padres y madres de familia, quienes enfrentan gastos constantes en útiles, uniformes y material escolar.

Asimismo, anunció que además del programa “Zapatón, Pisando Seguros”, el gobierno entregará lentes escolares con graduación, y para el siguiente ciclo escolar se incorporará la entrega de vales para uniformes, con el fin de reducir la deserción escolar y mejorar las condiciones de aprendizaje.

Azucena Cisneros entrega zapatos escolares a estudiantes de Ecatepec durante el programa “Zapatón, Pisando Seguros” (Cortesía)

La alcaldesa señaló que solo el 17% de los alumnos en Ecatepec concluyen una carrera universitaria, mientras que el 23% termina la preparatoria. Por otra parte, adelantó que la beca Rita Centina se ampliará a los niveles de primaria y preescolar. Además, recordó que los universitarios del municipio cuentan con una tarjeta de apoyo para transporte, válida para estudiantes de instituciones públicas y privadas.

Con estas acciones, Azucena Cisneros busca fortalecer la educación como herramienta de transformación social.