La huelga en Tornel concluyó tras cinco meses de paro laboral que mantuvo detenidas las operaciones de las cuatro plantas de la empresa ubicadas en el Estado de México y la Ciudad de México (CDMX).

Luego de meses de negociaciones, la Hulera Tornel y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hulera Tornel alcanzaron un acuerdo que pone fin al conflicto laboral y permitirá el regreso de más de mil trabajadores a sus actividades.

Durante la huelga, 1,051 trabajadores realizaron distintas jornadas de protesta y recurrieron a colectas ciudadanas mediante boteo en diversos puntos del Estado de México para sostener el movimiento, iniciado en febrero de 2026.

¿Qué lograron los trabajadores de Tornel tras el acuerdo con la empresa?

Tras la firma del convenio de conciliación entre la Hulera Tornel y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hulera Tornel, proceso encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), estos fueron los principales acuerdos alcanzados:

Incremento salarial retroactivo del 6% para 2025 y del 5% para 2026, además de un ajuste equivalente a dos puntos porcentuales por encima de la inflación.

Implementación gradual de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Pago de la prima dominical.

El aguinaldo aumentará a 42 días en 2026 y a 44 días en 2027.

La prima vacacional se incrementará a un rango de 25 a 31 días, dependiendo de la antigüedad de cada trabajador, además de que será retroactiva.

Trabajadores de Tornel comparten su experiencia tras cinco meses de huelga

Con el fin de la huelga, trabajadores de la planta de Tultitlán, Estado de México, compartieron testimonios y agradecieron el respaldo que recibieron durante los cinco meses que duró el conflicto.

“Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindaron, ya vamos a entrar a trabajar” Trabajador de la Tornel en Tultitlán, Estado de México

Uno de los trabajadores, en un video difundido en redes sociales, reconoció que atravesó momentos muy difíciles durante la huelga, aunque también destacó el compañerismo que surgió entre sus compañeros.

“Pasar cinco meses en huelga es una situación bastante fuerte. Se vivieron malos climas, malos momentos, estar incómodo aquí en tus guardias, también las carencias económicas y el hecho de salir a pedir una moneda a la calle. Esta huelga me dejó experiencias bastante feas, pero también muy buenas; se hicieron demasiadas amistades” Trabajador de la Tornel en Tultitlán, Estado de México

Los trabajadores de Tornel reanudaron sus actividades laborales a partir del 23 de julio de 2026.