La incidencia delictiva en Naucalpan sigue a la baja, destacó el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, tras presentar los resultados de la Estrategia Operativa Oriente.

De enero a julio de 2025, el homicidio doloso disminuyó 29.2% y el robo de vehículo 36.8% en comparación con el semestre previo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Estos resultados se dieron en el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz estatal, encabezada por Delfina Gómez Álvarez.

Naucalpan registra fuerte disminución de delitos de alto impacto en 2025 (Cortesía)

Naucalpan logra fuertes bajas en delitos de alto impacto gracias a operativos coordinados

La gobernadora del Estado de México subrayó la efectividad de la estrategia implementada de manera conjunta por Guardia Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y Fiscalía Regional.

Otros delitos de alto impacto también presentaron reducciones significativas: robo a negocio (-40.6%), robo a transportista (-41.6%), robo a casa habitación (-29.6%) y robo de vehículo sin violencia (-35.7%).

El alcalde Montoya Márquez reiteró que la seguridad sigue siendo prioridad y que se mantendrán y fortalecerán los operativos para garantizar la tranquilidad de las y los naucalpenses.