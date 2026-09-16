Caso Farath Coronel: vinculan a proceso a su guardia por homicidio

Elías fue vinculado a proceso por el homicidio de Farath Coronel, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tras encontrar elementos de prueba suficientes.

Mediante un comunicado, la Fiscalía del Estado de México señaló que Elías, quien era colaborador del vidente y tarotista Farath Coronel, habría disparado en su contra tras una discusión.

Y resalta que el guardia de Farath Coronel podría alcanzar una sentencia de hasta 70 años de ser encontrado culpable por el homicidio del gurú espiritual, perpetrado el 3 de septiembre.

Fiscalía del Estado de México detiene a Elías "N", presunto asesino de Farath Coronel. (@FiscaliaEdomex)

Caso Farath Coronel: Elías es vinculado a proceso por su homicidio

La Fiscalía del Estado de México informó que se logró la vinculación a proceso de Elías “N” por el homicidio de Farath Coronel en Cuautitlán Izcalli, por lo que el juez dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Asimismo, se determinó un plazo para la investigación complementaria de tres meses, que cumplimentará en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, en donde se lleva a cabo su proceso.

En dicho plazo, la Fiscalía del Estado de México deberá encontrar más pruebas para acreditar la responsabilidad de Elías, quien era el guardia de seguridad privada de Farath Coronel.

La Fiscalía del Estado de México también explicó que las pruebas indicarían que Elías mantuvo una discusión con Farath Coronel mientras estaban en la casa del locutor, en Bosque del Lago, Cuautitlán Izcalli.

Elías sacó un arma de fuego y probablemente disparó contra Farath Coronel, ocasionando su muerte, por lo que tras robar algunas de sus pertenencias, huyó del lugar en la camioneta de “La Diabla”.