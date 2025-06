Hoy lunes 23 de junio, un grupo de vecinos lleva a cabo un bloqueo en Periférico Norte, por el cual cerraron la circulación a la altura del municipio de Naucalpan, Estado de México.

Se trata de cerca de 50 vecinos que buscan ser atendidos por las autoridades, situación por la que se manifiestan con pancartas para cerrar la circulación a la altura de la calle 16 de Septiembre, en dirección a Primero de Mayo.

En este momento se registran largas filas de vehículos particulares y transportistas debido al bloqueo, ya que los vecinos afirman que no se retirarán de este punto hasta ser atendidos por las autoridades del Estado de México.

Hoy 23 de enero, en torno al bloqueo que mantiene un grupo de vecinos en Periférico Norte, cabe señalar que las protestas a la altura del municipio de Naucalpan, Estado de México, son para exigir el suministro de agua potable a las autoridades locales.

En este sentido, los vecinos de la colonia El Conde señalan que desde hace meses no cuentan con flujo de agua potable, y que la posibilidad de adquirir este recurso por medio de pipas es cada vez más insostenible debido a la situación de algunas personas.

“Es un derecho que todos tenemos, quizá afectemos a terceros pero de que forma se puede exigir cuando nuestra colonia es parte de un pozo que abastece pipas de otro lado”, expresó una de las vecinas afectadas para diario Milenio.

Dicho lo anterior, la manifestante señaló el caso de los adultos mayores de la colonia El Conde, a quienes se les dificulta más el acarreo de agua:

“Que te digan que no hay fecha de restablecer la bomba, gracias, nos han dado agua pero desafortunadamente no es a todas las personas y no se ponen a pensar en la gente mayor que no pueden estar acarreando agua y por supuesto hemos recolectado agua de la lluvia, para otras servicios”.

Vecina de Naucalpan