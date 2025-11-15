La alcaldesa Azucena Cisneros Coss y el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, encabezaron el arranque del noveno curso del programa “Mujeres al Volante”, que suma ya cerca de 600 mujeres capacitadas como conductoras profesionales.

Durante el evento, Cisneros destacó que las mujeres están rompiendo barreras en todos los sectores, incluido el transporte público.

“Las mujeres sí sabemos gobernar, manejar y trabajar en todos los espacios habidos y por haber” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Azucena Cisneros impulsa empoderamiento femenino

Esta novena generación se enfoca en el manejo de grúas, por lo que la empresa Central de Grúas y Resguardos Mexicanos, encabezada por Edith Orozco Gómez, aportó vehículos y equipo para las prácticas.

Asimismo, detalló que la capacitación tendrá una duración de 20 días, en los que las participantes aprenderán a operar grúas especializadas y enganchar hasta dos vehículos simultáneamente, ampliando sus habilidades y su campo laboral.

Azucena Cisneros impulsa el empoderamiento laboral de las mujeres en Ecatepec (Cortesía)

Por su parte, el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, subrayó que este tipo de programas transforma realidades.

Mientras que el coordinador de la Zona III de la Secretaría de Movilidad, Sergio García Romero, anunció que próximamente se abrirá la Escuela de Mujeres al Volante en esta región del Estado de México.

Con esta nueva generación, Ecatepec fortalece su compromiso con la igualdad de género, la seguridad en el transporte público y el empoderamiento económico de las mujeres.