La tarde de este lunes, elementos del Sector 16 de la policía de Ecatepec salvaron la vida de un recién nacido, quien presentaba signos de asfixia, por lo que fue llevado de emergencia al hospital Las Américas.

Bebé de 7 días de nacido es auxiliado por policía de Ecatepec

La oficial Yuliana Zárate, y los oficiales Samuel Sereno y Mario Castillo, acudieron a un consultorio particular, ubicado en la colonia Jardines de Morelos, tras atender una llamada que informaba de un recién nacido en peligro.

Al llegar al lugar, Zárate comenzó con las labores de primeros auxilios, para que reaccionara. El menor tuvo que ser llevado de emergencia al hospital Las Américas, donde le colocaron oxígeno y le realizaron un lavado nasal.

De acuerdo con los reportes, el bebé presentaba obstrucción de vías respiratorias por leche y mucosidad derivada de gripe.

La oficial detalló que muchas veces su trabajo la paraliza por miedo; sin embargo, sabe que debe actuar con rapidez, pues se está entre la vida y la muerte.

“Al ver y sentir que el bebé lloró, me dieron ganas de llorar también. La mamá, recién operada, cuando escuchó a su pequeño, corrió a abrazarme y me dijo gracias. Es una sensación y satisfacción muy grande” Yuliana Zárate, policía de Ecatepec

Finalmente, Karen Reyes, madre del pequeño, agradeció el apoyo de los elementos por haberle salvado la vida a su hijo.