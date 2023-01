Un Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco revocó la sentencia vitalicia contra Cristopher Bryan, el responsable del feminicidio de Andrea Cañeda Salgado, joven asesinada el 28 de marzo de 2021 en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El pasado 20 de enero, la mamá de Andrea, la señora Ángela Salgado, fue notificada sobre la decisión del Tribunal, a escasos 5 meses de que un juez dictó prisión vitalicia contra quien era el novio de su hija, Cristopher Bryan, por el delito de feminicidio.

Andrea Cañeda Salgado, de 21 años, salió a una fiesta con Cristopher el 27 de marzo del 2021 en el municipio de Neza; ya en la madrugada del día siguiente, la pareja decidió quedarse en un hotel, el Rey Poeta.

La joven fue encontrada sin vida el 29 de marzo en ese lugar, mientras que el hombre fue detenido y tras más de año y medio de proceso penal, con audiencias aplazadas y extenuantes, un juez dictó la sentencia vitalicia que ya revocó el Tribunal de Texcoco.

Con esta decisión, el proceso contra Cristopher Bryan debe iniciar desde cero, pues su defensa argumentó violaciones a sus derechos humanos , mientras que la familia de Andrea acusó que los siguen revictimizando y negándoles el acceso a la justicia.

Andrea Cañeda Salgado y Christopher Bryan llegaron al hotel Rey Poeta, ubicado en la avenida Adolfo López Mateos en Neza, a las 3:45 horas del domingo 28 de marzo de 2021, según los videos del establecimiento.

Luego, alrededor de las 6:00 de la mañana Cristopher salió sin Andrea . Ese día, su mamá pensó que la joven ya estaba en su trabajo, pues su hora de entrada era a las 7 de la mañana pero la preocupación aumentó porque no le respondía los mensajes.

La señora Ángela y uno de los hermanos de Andrea la comenzaron a buscar con sus amigos; una amiga de la fiesta les contó que como a las 3 de la mañana, la joven y su novio se habían ido a bordo de un Didi pero también dijo que la pareja parecía haber discutido.

Fue entonces que la mamá de Andrea buscó a Cristopher, quien le mintió porque le dijo que no habían llegado al hotel y que por una pelea, la joven se fue caminando sola por avenida Pantitlán, que él no sabía nada.

Incluso, la madre de Cristopher Bryan y el mismo hombre acompañaron a la señora Ángela a denunciar la desaparición de Andrea pero la alerta no duró mucho tiempo pues el mismo 29 de marzo, la Fiscalía de La Perla le notificó que habían encontrado un cuerpo con características similares a las de su hija. Con los tatuajes, la identificó.

Ahí mismo, tras reconocer a la joven, le mostraron los videos de seguridad del hotel, donde se ve cómo la pareja entra junta pero Cristopher sale solo, quien horas después fue detenido por el delito de feminicidio.

En entrevista con SDPnoticias, la señora Ángela explicó las razones por las que el Tribunal de Texcoco revocó la sentencia vitalicia contra Cristopher Bryan, situación que calificó como injusta e increíble.

Aunque el hombre fue detenido casi de inmediato al feminicidio de Andrea Cañeda Salgado, el proceso penal en su contra duró casi año y medio, entre amparos, audiencias aplazadas, ausencia de los abogados y cambio de jueces.

Durante esos meses, la etapa de juicio por el feminicidio de Andrea tuvo tres jueces diferentes y al final, el 26 de agosto de 2022, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Nezahualcóyotl dictó la sentencia vitalicia contra Cristopher.

Esta decisión fue apelada por la defensa del imputado alegando que el cambio de jueces violó sus derechos humanos y señalando que no hay peritaje que demuestre que la persona de los videos es él.

Para el Tribunal de Alzada de Texcoco, esas razones fueron suficientes para revocar la sentencia vitalicia y ordenar la reposición del proceso.

“A mi nunca me explicaron que el cambio de jueces podía afectar el proceso, nadie me lo dijo y ahora me están revictimizando porque voy a tener que volver a vivir el juicio, revivir lo que le hizo a mi hija”.

Para la señora Ángela, la decisión del Tribunal vulnera sus derechos como víctima pues no considera el dolor que significa llevar todo un proceso por el feminicidio de una hija.

También acusó que probablemente el trabajo de la misma Fiscalía del Estado de México esté mal pues no realizaron la comparación de genética entre los residuos hallados en su hija con Cristopher Bryan, pues el ministerio público que llevaba el caso le decía que con los videos era suficiente para demostrar su culpabilidad.

La exigencia de la familia de Andrea Cañeda Salgado es que se mantenga la sentencia vitalicia contra el responsable del feminicidio y que se les deje de revictimizar:

“Piensan que como mi hija ya no tiene voz, ya no puede hablar, ya no existe, que por eso ya no tiene derechos. ¿Dónde queda la justicia para mi y mis hijos?”.

Ángela Salgado, mamá de Andrea Cañeda Salgado