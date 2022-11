El feminicidio de Fernanda Sánchez Velarde ocurrió en enero de 2014 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; 8 años después, Led Clemente Sandoval fue sentenciado a más de 69 años de prisión, condena que tres magistrados decidieron reducir a 43.

Los magistrados Guillermo Peralta Ramírez y Felipe Landeros Herrera, y la magistrada Elizabeth Rodríguez Cañedo, que pertenecen al Tribunal de Apelación de la Segunda Sala Penal del Poder Judicial del Estado de México, son los responsables de reducir la sentencia.

Magdalena Velarde, mamá de Fernanda Sánchez Velarde, explicó que además de reducir de 69 a 43 años de prisión contra el responsable del feminicidio de su hija, los y la magistrada:

La reducción de sentencia por el feminicidio de Fernanda ocurre en el Edomex, la entidad que desde hace años, lidera la lista de estados con mayor cantidad de feminicidios y donde hay dos alertas de género activas.

Para denunciar la reducción de la sentencia, la mamá de Fernanda Sánchez Velarde realizó una protesta el viernes 11 de noviembre en la Glorieta de las Mujeres que Luchan sobre Paseo de la Reforma, CDMX.

Ahí, su abogada, Ximena Ugarte, explicó que la justicia retardada tampoco es justicia y que parte de la resolución de los tres magistrados se debe a que en 2014, el Código Penal del Edomex no contempla el delito de feminicidio, sino, homicidio por razones de género.

Es decir, el juez que sentenció a Led Clemente a 69 años y 4 meses de prisión lo hizo por dos delitos: homicidio por razones de género y aborto, y lo que los magistrados señalaron que el hombre debe ser condenado con el nuevo tipo penal de feminicidio.

“El juez de primera instancia, el que dictó la sentencia, lo hizo con perspectiva de género. Analizó todos los elementos para determinar ambos delitos, se acreditó que Fer no se había suicidado, que estaba embarazada y que el producto murió, que existían antecedentes de violencia y que Fer estaba en un contexto de vulnerabilidad”.

Por todo esto, el juez dictó una sentencia casi máxima pero luego de que la defensa del hombre presentó una apelación, el Tribunal determinó trasladar el delito y solo suponer que la agravante de aborto, ya está incluida.

“Con su determinación, los magistrados desaparecen el hecho de que Fer estaba embarazada y que el producto murió, es decir, deciden que no van a castigar el aborto porque no es compatible con el nuevo código [...] No juzgaron con perspectiva de género”.

Ximena Ugarte