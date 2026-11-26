Preocupa la salud de Ely, la elefanta que el Gobierno de México compró a un circo en 2012 y que se encuentra en cautiverio en el Zoológico de San Juan de Aragón.

Organizaciones defensoras de animales, como “Abriendo jaulas, abriendo mentes”, exigen a las autoridades la intervención de un especialista extranjero independiente para realizarle una evaluación médica a Ely, y posteriormente tomar las medidas que aseguren su bienestar.

Hemos estado insistiendo en una evaluación (hecha) por especialistas en elefantes, sin conflictos de intereses, es decir, que sea del extranjero. Un especialista que trabaje con elefantes cautivos en rehabilitación, recuperación y reubicación. Diana Valencia. Representante de la organización Abriendo jaulas, abriendo mentes

La denuncia llega tras la advertencia de Scott Blais, director ejecutivo de Global Sanctuary for Elephants de Brasil, un hombre que ha dedicado su vida al cuidado y rehabilitación de elefantes en cautiverio.

En su evolución, basada en fotografías y videos capturados el 10 de octubre y el 4 de noviembre de este año, el especialista describe un deterioro progresivo en las condiciones físicas de Ely, quien tiene inflamadas las cuatro patas, lo que dificulta su caminar así como sufre de una posible lesión abdominal.

🚨La salud de la elefanta Ely se ha debilitado en el Zoológico de San Juan de Aragón. Los activistas han pedido la intervención de expertos internacionales en un intento de mejorar su vida. La elefanta tiene unos 42 años y nunca conoció la libertad. https://t.co/cBOlm15bxh — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) November 25, 2026

Autoridades han ignorado peticiones que mejorarían la vida de la elefanta Ely

Activistas y defensores de animales han denunciado durante años que han ofrecido asistencia especializada, sin costo alguno, al gobierno capitalino, quien los ha ignorado.

Denuncian que en 2021 interpusieron un amparo para que la elefanta, de entre 41 y 42 años, fuera trasladada a un santuario donde conviviría con otros animales tras vivir sola por 7 años, medida que también le ayudaría a mejorar sus articulaciones y procrear.

Cuatro años después, la Suprema Corte de la Nación rechazó la petición; en cambio, el Máximo Tribunal ratificó otro amparo, el cual obligó al Gobierno a mejorar el recinto de Ely. Esto no fue suficiente.

Aunque ampliaron 3,500 metros cuadrados al recinto y llevaron a dos elefantas que hoy le hacen compañía a Ely, sus problemas físicos no han sido atendidos.

Propuestas y ofrecimientos de asistencia especializada, gratuitos, siguen siendo desestimados.