El alcalde de Metepec, Fernando Flores, inauguró este viernes 5 de septiembre tres importantes obras que mejorarán la movilidad y conectividad de este municipio mexiquense.

La mañana del 5 de septiembre quedaron liberadas al tránsito vehicular las calles Paseos del Agricultor, Barrizal y Alfareros.

Fernando Flores Fernández atestiguó el inicio de operaciones de un paso a desnivel (Cortesía)

En el caso de la primera calle mencionada, se construyó un paso a desnivel para librar la carretera Toluca-Tenango a Benito Juárez.

Las dos vías son nuevas arterias que liberarán la circulación en una de las zonas comerciales más importantes de Metepec, en beneficio de más de 7 mil 500 usuarios diarios.

En un comunicado, el municipio señaló que estas obras son muestra del compromiso del alcalde Fernando Flores Fernández con la población y dan continuidad a otras obras realizadas en el pasado, como la rehabilitación de la calle de Pedro Ascencio.

Estas acciones servirán para atender no sólo la movilidad sino la seguridad pública del área comercial conocida como zona dorada de Metepec, donde se ubica la plaza comercial Galerías y varias tiendas departamentales.

Metepec sigue siendo punto de encuentro y centro de inversión por excelencia en la quinta zona metropolitana más importante del país.