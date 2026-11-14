La Durango Titan Desert 2026 llegó a Nombre de Dios durante su primera etapa, en la que más de 200 ciclistas de distintas partes del mundo recorrieron 96 kilómetros desde la capital del estado hasta este municipio, a través de caminos históricos, poblados tradicionales y escenarios naturales.

La ruta permitió a los participantes conocer parte de la historia, las tradiciones y la riqueza natural de Durango, en una jornada que combinó el desafío deportivo con el recorrido por algunos de los paisajes representativos de la entidad.

Titan Desert recorre el Camino Real de Tierra Adentro y poblados de Durango

La primera etapa partió del Centro Histórico de Durango capital y avanzó por un tramo del Camino Real de Tierra Adentro, antigua ruta comercial reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, que forma parte del legado histórico de la región.

Los ciclistas también atravesaron poblados tradicionales como Tuitán y Los Berros, donde los paisajes rurales acompañaron el recorrido. Estos tramos ofrecieron un contraste entre los caminos históricos y los entornos naturales de la entidad.

Uno de los puntos destacados de la jornada fueron las dunas de arena de El Arenal, donde el cambio de terreno puso a prueba la resistencia y habilidad de los participantes. Entre senderos y caminos de distintas características, los competidores enfrentaron condiciones diferentes a lo largo de la ruta.

Más de 200 ciclistas recorren Durango en la primera etapa de Titan Desert (Cortesía)

Durango Titan Desert 2026 combina competencia ciclista y turismo de aventura

Con su llegada a Nombre de Dios, la primera etapa de la Durango Titan Desert 2026 acercó a ciclistas de diferentes países a los paisajes y localidades del estado, en una experiencia que vinculó la actividad deportiva con el conocimiento del territorio.

El recorrido de 96 kilómetros permitió mostrar la diversidad de escenarios de Durango, desde su patrimonio histórico hasta sus zonas rurales y formaciones naturales.

Así, la competencia inició su recorrido por la entidad con una jornada que reunió ciclismo, aventura y exploración de lugares que forman parte de la identidad duranguense.