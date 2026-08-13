Para mejorar la vigilancia y atención de emergencias en La Laguna, el gobernador Esteban Villegas, entregó 57 nuevas unidades y equipamiento a las corporaciones de seguridad de Gómez Palacio, Lerdo, Cuencamé, Mapimí y Tlahualilo, con lo que los elementos contarán con más herramientas para responder a las necesidades de las familias de la región.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas señaló que mantener las condiciones de seguridad que distinguen a Durango requiere seguir trabajando de manera coordinada con los municipios, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y el Mando Especial Laguna, además de dotar a los elementos de las herramientas necesarias para realizar su trabajo.

Durango entrega 57 nuevas patrullas y equipamiento. (cortesía )

Durango invierte 157.5 millones de pesos en seguridad para La Laguna

La entrega contempla 48 patrullas y camionetas, nueve motocicletas BMW doble propósito, 277 uniformes, siete equipos de protección antimotín y 50 radios de comunicación, además de cuatro arcos carreteros, 100 cámaras fijas de videovigilancia y la remodelación del C4 de Gómez Palacio.

Estas acciones representan una inversión de 157.5 millones de pesos y permitirán ampliar la capacidad de las corporaciones y mejorar su respuesta ante los llamados de la ciudadanía.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, de destacó que la entidad se mantiene en el segundo lugar nacional entre las entidades con menor incidencia de homicidio doloso, subrayó que el reto es conservar estos resultados, y señaló que se continuará con la inversión en tecnología, capacitación y equipamiento, así como con el trabajo conjunto entre las corporaciones y la sociedad.

Durango entrega 57 nuevas patrullas y equipamiento. (cortesía )

Municipios destacan coordinación para mantener segura a La Laguna

Por su parte, la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, reconoció el respaldo del Gobierno de Durango y destacó que contar con mejores herramientas permite a los elementos realizar su trabajo con mayor capacidad y brindar tranquilidad a las familias. Señaló que la percepción de seguridad en La Laguna aumentó 15 por ciento durante el último año, resultado del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno.

En tanto, la presidenta municipal de Lerdo, Susy Torrecillas Salazar, resaltó que la coordinación entre los municipios, el Gobierno de Durango y las instituciones federales ha sido fundamental para mantener a La Laguna como una región segura, y reiteró la disposición de los ayuntamientos para continuar trabajando de manera conjunta.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, señaló que este equipamiento forma parte de una estrategia integral que contempla prevención, inteligencia, tecnología, capacitación y coordinación operativa. Destacó que las acciones conjuntas de las corporaciones han permitido avanzar en seguridad y que el objetivo es continuar mejorando la capacidad de respuesta para las familias de Durango.