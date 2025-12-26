A lo largo del 2025, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo impulsó la estrategia del Sistema Integral de Cuidados, y junto al DIF Estatal se llevaron a cabo mil 211 acciones del programa de Crianza Positiva, con el objetivo de beneficiar a 21 mil 970 madres, padres y personas cuidadoras.

Gobierno de la Gente impulsa entornos familiares seguros y respetuosos

Los talleres impartidos por facilitadores especializados del DIF Estatal tenían como objetivo fortalecer las competencias parentales, promover la disciplina no violenta, la comunicación asertiva, la empatía y la regulación emocional dentro del hogar.

Asimismo, se impulsó el programa Aliadas, el cual capacitó a 103 mujeres en 27 grupos de talleres de Crianza Positiva.

José Alfonso Borja Pimentel, director general del DIF Estatal, detalló que este programa está dirigido a mujeres y familias que buscan garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

“Trabajamos para generar conciencia sobre la crianza positiva, fortaleciendo habilidades que permitan a madres, padres y cuidadores acompañar de mejor manera el crecimiento de sus hijas e hijos, desde el respeto, el buen trato y la protección” José Alfonso Borja Pimentel, director general del DIF Estatal

Más de mil acciones fortalecen la crianza positiva en Guanajuato

De acuerdo con el DIF Estatal, los talleres de crianza positiva se desarrollaron a lo largo de ocho sesiones, donde se tocaron temas como:

Bases de la crianza positiva

Cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes

​Observación consciente y mentalización

Regulación emocional y buenos tratos

​Rutinas, seguridad, disciplina, límites y normas

​Autocuidado de madres, padres y personas cuidadoras

DIF Guanajuato realizó más de mil acciones de Crianza Positiva en 2025 (Cortesía)

Además, se logró la formación de 134 personas capacitadoras, quienes replican los talleres en distintos puntos del estado. Entre las principales acciones realizadas destacan:

Certificación como facilitador o facilitadora del Taller de Crianza Positiva, emitida por la Secretaría de Economía del Estado

​Certificación como instructor o instructora de programas de capacitación presencial

​Tres mesas de trabajo con niñas, niños y adolescentes impulsores de sus derechos

26 jornadas de difusión de derechos

​46 capacitaciones al personal operativo de los Sistemas Municipales DIF

​Tres capacitaciones de seguimiento operativo con enlaces de los 46 Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia

Finalmente, se dio a conocer que se llevó a cabo la conferencia “Crianza compartida”, donde 3 mil 741 personas participaron.

Con estas estrategias, el gobierno de Guanajuato reafirma su compromiso por fortalecer a las familias y promover entornos de cuidado integrales en los hogares.