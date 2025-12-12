El actual titular del DIF municipal en Guanajuato, Saúl Navarro Smith, es blanco de críticas luego de difundirse una fotografía en donde se le ve de cacería.
Si bien se trata de una fotografía familiar, Saúl Navarro Smith aparece en la imagen junto a su padre, Alejandro Navarro, exalcalde de Guanajuato, mientras sostienen los cuernos de dos venados que fueron cazados.
Pero, ¿quién es Saúl Navarro Smith? Te contamos lo que sabemos acerca del presidente del DIF Municipal de Guanajuato.
¿Quién es Saúl Navarro Smith? Presidente del DIF Municipal de Guanajuato
El actual presidente del DIF municipal de Guanajuato, en el estado homónimo, es Saúl Navarro Smith.
Es hijo de la actual presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, por lo que ocupa dicho cargo en el DIF de manera honoraria.
¿Qué edad tiene Saúl Navarro Smith?
Saúl Navarro Smith nació el 5 de febrero de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años de edad.
¿Quién es la esposa de Saúl Navarro Smith?
Su información de redes sociales señala que actualmente Saúl Navarro Smith no está casado.
¿Qué signo zodiacal es Saúl Navarro Smith?
Saúl Navarro Smith nació un 5 de febrero, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Acuario.
El signo Acuario suele a realizar actividades humanitarias, pues se preocupa por las causas sociales y en buscar la igualdad.
¿Cuántos hijos tiene Saúl Navarro Smith?
De acuerdo con su información en redes sociales, Saúl Navarro Smith no tiene hijos actualmente.
¿Qué estudió Saúl Navarro Smith?
Saúl Navarro Smith cuenta con la Licenciatura en Administración de empresas por la Universidad Iberoamericana de León.
¿En qué ha trabajado Saúl Navarro Smith?
Previo a asumir su cargo como presidente del DIF municipal de Guanajuato, Saúl Navarro Smith se había desempeñado en el ámbito privado.
Esto al estar al frente de diversos negocios familiares, aprovechando los estudios universitarios con los que cuenta.
Piden renuncia de Saúl Navarro Smith al DIF Guanajuato por foto de cacería
A través de redes sociales se dio a conocer una fotografía de Saúl Navarro Smith y su familia, presuntamente después de que estos habrían llevado a cabo actividades de cacería.
Ante esto, Saúl Navarro Smith negó haber participado de esta actividad, aunque él y su familia porta ropa camuflada.
En declaraciones, el funcionario de Guanajuato aseguró que la fotografía fue tomada después de la cacería, misma que dijo fue realizada por terceros y no por su familia.
Saúl Navarro Smith indicó que no le gustan las armas y que no participa de ningún actividad de cazería.
Ante los reclamos que exigen su renuncia por organizaciones animalistas, la alcaldesa Samantha Smith respaldó el trabajo de Saúl Navarro Smith al frente del DIF Guanajuato.
La alcaldesa aseguró que la fotografía pertenece a la vida personal del funcionario, por lo que no está relacionada con sus labores honorarias en el DIF.
Samantha Smith calificó a Saúl Navarro Smith como “un buen funcionario”, respaldando así que este continúe al frente del DIF de Guanajuato.