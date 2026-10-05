La directora de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, Nayarit, fue detenida junto con cuatro elementos de la corporación por su probable participación en el robo de más de 500 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la información, los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Nayarit y quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación.

Arrestan a directora de Policía Municipal de Nayarit por presunto robo de 500 mil pesos

Reportes señalan que, durante la madrugada del domingo 4 de octubre, autoridades detectaron daños en las puertas de acceso y mobiliario de las oficinas de la Tesorería, la Presidencia Municipal y Financiera Bienestar.

Detienen a directora de Policía Municipal de Nayarit por robo de 500 mil pesos (Fiscalía General de Nayarit)

La caja fuerte de Financiera Bienestar, con más de 500 mil pesos, fue violentada. El dinero fue localizado en una caja de cartón durante la revisión de los elementos de la Fiscalía de Nayarit.

Tras los señalamientos, la Fiscalía de Nayarit detuvo a cinco personas presuntamente involucradas con el robo, entre ellas, la directora de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada.

La funcionaria, identificada como Hermenegilda “N”, fue detenida junto con Claudia Magali “N”, Enyi Xomara “N”, Abram “N” e Isidro “N”, quienes también pertenecían a la Policía Municipal de Rosamorada.

Las cinco personas son investigadas por los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía de Nayarit.

Además del dinero, las autoridades aseguraron diversas herramientas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para forzar la caja fuerte, entre ellas:

Un marro

Un martillo

Un desarmado

Una barra metálica

Una herramienta eléctrica

La Fiscalía de Nayarit informó que continuará con las investigaciones para establecer la participación individual de cada una de las personas detenidas y determinar si existen otros involucrados.