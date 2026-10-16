Claudia Sheinbaum celebró que México bajó en nivel de obesidad infantil a nivel mundial, respaldando el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que ayuda a la salud en la infancia.

La presidenta de México también informó que el próximo 2027 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) repetirán las visitas a las escuelas por la salud infantil.

Claudia Sheinbaum habla de la reducción de obesidad infantil en México

Además del retiro de la comida chatarra de las escuelas desde educación básica hasta universidades, Claudia Sheinbaum habló de las acciones del gobierno para combatir la obesidad infantil.

La mandataria externó en la conferencia del pueblo del 16 de octubre de 2026, que tras acciones como Vive Saludable, Vive Feliz, México pasó del primer lugar al octavo en diabetes infantil.

La presidenta de México externó que tanto la IMSS como la SEP asistieron a las primarias de todo el país “a revisar a los niños” en escuelas públicas, sobre su salud, pero no solo respecto a la alimentación.

Claudia Sheinbaum mencionó otras mediciones que hicieron como la oftalmológica e incluso odontológica. De este modo, informaban a los padres si los niños y niñas necesitaban lentes, tenían caries o tenían obesidad o sobrepeso.

La mandataria también explicó que esta información iba acompañada de orientación e incluso apoyos, como por ejemplo; programas para lentes de forma gratuita, centro de salud para acudir por el tema de caries e información sobre la alimentación orientada al menor.

“Revisaron a todos los niños de escuelas públicas, y se les da información a sus papás dependiendo de lo que encontraron en sus hijos (...) sí requieren lentes, hay un programa para que de manera gratuita puedan ir por sus lentes (...) si hay un problema de sobrepeso obesidad, se les dice qué deben hacer” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, confirmó que el IMSS y la SEP seguirán con estas visitas en el 2027 a las primas públicas de México.