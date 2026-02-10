Desaparición múltiple en Sinaloa: comando armado secuestra a cinco hombres en Ahome

Se reporta una nueva desaparición múltiple en Sinaloa, ahora un comando armado secuestra a cinco hombres en Ahome.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa ya activó la búsqueda de los cinco hombres secuestrados.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa ha girado la ficha de 5 hombres desaparecidos el pasado sábado 7 de febrero, alrededor de las 09:00 horas, luego de ser interceptados y secuestrados por un comando armados sobre la carretera Los Mochis-Ahome, cerca del entronque con el ejido El Macapul.

Los cinco hombres secuestrados en Ahome se trata de:

Juan Antonio Soto Espain, de 29 años José Ángel Soto Espain, de 17 años Heriberto López Díaz, de 30 años. Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años

Ante ello, el órgano en Sinaloa pidió la colaboración ciudadana para la localización de estos 5 hombres secuestrados por el comando armado en Ahome.

Una mujer también fue secuestrada comando armado en Ahome, horas después fue liberada

Ante la versión de los hechos, de los cinco hombres secuestrados en Ahome, también se informó que una mujer identificada como Yuri “N” viajaba con ellos, pues la ruta era dejarla en su domicilio.

Al momentos del secuestro la mujer también fue levantada por el comando armado, sin embargo, horas después fue liberada por sus captores, Yuri presentaba golpes y signos de tortura.