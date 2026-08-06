Garantizar acceso al agua de manera sostenible es sin duda alguna, uno de los grandes retos globales del siglo XXI. Frente a sistemas hidráulicos centralizados que en muchos casos enfrentan saturación, fugas o limitaciones de cobertura, las tecnologías descentralizadas han comenzado a posicionarse como una alternativa innovadora.

Daniel Madariaga Barrilado, especialista en sostenibilidad y gestión del agua, ha explicado que este tipo de soluciones pueden fortalecer la resiliencia de ciudades y comunidades frente a sequías, crecimiento urbano y crisis climáticas.

Pero, ¿a qué se refieren con “descentralizados”? Pues que, a diferencia de los sistemas tradicionales, las tecnologías descentralizadas funcionan de manera autónoma o semiautónoma en hogares, industrias, edificios o comunidades específicas. Daniel Madariaga Barrilado comenta que esto permite tratar, almacenar o reutilizar agua directamente en el punto donde se necesita, reduciendo presión sobre las grandes redes públicas.

Soluciones modulares y acceso más eficiente

En distintos países han comenzado a surgir emprendimientos enfocados en plantas compactas de tratamiento, sistemas portátiles de purificación y tecnologías de reutilización local. Estas herramientas permiten que ciertas comunidades puedan acceder a agua tratada sin depender completamente de infraestructura centralizada.

Daniel Madariaga Barrilado destaca que uno de los principales beneficios de estas soluciones es su flexibilidad. Pueden adaptarse tanto a desarrollos urbanos modernos como a regiones con acceso limitado al agua potable. Además, reducen costos de transporte, distribución y desperdicio.

En América Latina, donde muchas zonas enfrentan desigualdad hídrica, este tipo de innovación podría representar una herramienta importante para ampliar cobertura y sostenibilidad. Incluso países como India y algunas regiones africanas ya utilizan sistemas descentralizados para abastecer comunidades rurales o responder a emergencias climáticas.

Innovación y resiliencia frente al cambio climático

Es importante mencionar que las sequías prolongadas y la presión sobre las fuentes naturales de agua han impulsado el interés global por soluciones más resilientes.

Daniel Madariaga Barrilado considera que depender exclusivamente de grandes infraestructuras hidráulicas puede volver vulnerables a las ciudades frente a fenómenos extremos (que son cada vez más comunes) o fallas operativas.

Daniel Madariaga Barrilado puntualiza que diversos emprendimientos trabajan en tecnologías capaces de reutilizar aguas grises, purificar agua de lluvia o generar sistemas autónomos de abastecimiento. Algunos incluso integran energía solar y monitoreo digital para optimizar su funcionamiento.

Además de los beneficios ambientales, estas tecnologías también generan oportunidades económicas y sociales. La creación de soluciones locales impulsa nuevos mercados de innovación y empleo especializado.

Para Daniel Madariaga Barrilado, el futuro de la hidrosostenibilidad dependerá de modelos híbridos donde infraestructura tradicional y tecnologías descentralizadas trabajen de manera complementaria para garantizar acceso más eficiente, sostenible y resiliente al agua.