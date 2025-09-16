El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó el Desfile Militar por el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, con un despliegue impresionante que rinde homenaje a los héroes que dieron patria y libertad.

Desfile de Culiacán reunió a más de mil militares

El mandatario estatal fue recibido por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil en el Ayuntamiento de Culiacán, en donde, a las 9:30 horas, el coronel Felipe Rodríguez Quiroz solicitó el inicio del desfile al comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera.

El gobernador de Sinaloa concluyó las fiestas patrias con un desfile de las Fuerzas Armadas (Cortesía)

El Desfile Cívico-Militar contó con la presencia de:

Mil 185 militares

120 oficiales de la Policía Estatal Preventiva

855 integrantes del Ejército Mexicano

100 integrantes de la Fuerza Aérea

Marina Armada de México

400 integrantes de la Guardia Nacional

70 policías estatales

10 Banderas de guerra

20 guiones

140 vehículos militares

3 aeronaves

El Gobernador Rocha estuvo acompañado por Estefanía Rea Reatiga del Congreso del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Daniel Reséndiz, Comandante de la Cuarta Región Naval, Jesús Manuel Castro, comandante de la Base Aérea Militar N°10, Óscar Rentería Shazarino, secretario de Seguridad Pública, Feliciano Castro Meléndrez, secretario General de Gobierno, las presidentas del DIF estatal y municipal, Eneyda Rocha Ruiz e Irma Nidya Gasca.

Finalmente, la ceremonia concluyó con un ambiente familiar, que, entre aplausos y ovaciones, reconocieron la disciplina, preparación y compromiso de las Fuerzas Armadas.