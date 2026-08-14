La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva en San Luis Potosí, puso en marcha la estrategia Código Rosa en 508 tiendas OXXO, que funcionarán como puntos de acceso y difusión para mujeres que requieran atención ante una situación de riesgo o vulnerabilidad.

La estrategia busca ampliar las opciones de atención especializada mediante establecimientos comerciales con amplia presencia en el estado.

Código Rosa llega a 508 tiendas OXXO en San Luis Potosí. (cortesía)

Código Rosa ofrecerá atención jurídica y psicológica

Por medio de un Código QR, las usuarias podrán comunicarse directamente para recibir asesoría jurídica, orientación psicológica y acompañamiento de trabajo social mediante el WhatsApp 444 110 98 59.

El servicio está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y ofrece una alternativa rápida y confidencial al incorporar establecimientos comerciales de amplia presencia en el Estado a esta red de atención.

Para mayor información también están disponibles las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres e igualdad Sustantiva y el teléfono 444 144 2920, con lo que el Gobierno de San Luis Potosí que encabeza Ricardo Gallardo Cardona amplía las opciones para acercar atención especializada a las potosinas.