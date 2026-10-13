Un estudio internacional reveló que Torreón, en el estado de Coahuila, se ubica dentro de la lista de las 10 ciudades más afectadas por la pérdida gradual de elevación del suelo a nivel global.

El informe publicado por la revista científica Nature Cities confirmó que este severo problema de hundimiento alcanza un promedio de 1.7 centímetros anuales en la región lagunera.

El mismo estudio indica que la problemática estructural está relacionada con la sobreexplotación prolongada de los acuíferos subterráneos que abastecen de agua dulce a toda la zona metropolitana.

Así se hunde la ciudad de Torreón 1.7 centímeros al año

Científicos de la Universidad de Pekín, realizaron un estudio en el que monitorearon con tecnología satelital el comportamiento del terreno en más de 400 ciudades de alto crecimiento poblacional.

El informe publicado en la revista Nature Cities, indica que los datos recopilados por el satélite Copernicus Sentinel, confirman que Torreón se hunde a un ritmo constante de 1.7 centímetos por año.

El reporte señala que la ciudad coahuilense se ubica junto a otros poblados de Indonesia e Irán, pues es una de las localidades con los niveles de deformación territorial más severos del planeta.

Sin embargo, Torreón no es la urbe más afectada a nivel nacional, toda vez que la Ciudad de México (CDMX )es la que registra los puntos más críticos de todo el país con 2.17 centímetros anuales.

El desplazamiento del suelo representa un peligro inminente para la infraestructura pública, pues genera fisuras en inmuebles, fracturas en avenidas y colapsos en las redes pluviales.

¿Por qué se hunde la ciudad de Torreón?

El reporte que ubica a Torreón como una de las ciudades que más se hunde al año en todo el mundo señala la sobreexplotación intensiva de los mantos acuíferos como causa principal.

El informe indica que la extracción de grandes volúmenes de agua subterránea para la agricultura e industria sin recarga natural, provoca que poros del subsuelo colapsen por el peso de la superficie.

Sequía extrema (Cortesía)

La sequía recurrente en la Comarca Lagunera agrava esta condición, pues reduce el flujo hidráulico profundo que históricamente brindaba soporte y estabilidad a la corteza terrestre.

Investigadores enfatizaron que la falta de regulación en las concesiones hídricas continuará acelerando la compresión del terreno y afectando la infraestructura urbana durante los próximos años.