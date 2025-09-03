Un grupo de osos entró a una cabaña en Coahuila en busca de comida, el momento fue grabado en video por un residente del lugar.

Este hecho ocurrió en la zona boscosa de Monterreal en el municipio de Arteaga, Coahuila, donde una familia rentaba una cabaña para descansar.

Sin embargo, cuando uno de los integrantes de la familia ingresó al domicilio, se percató que tres osos estaban en el inmueble, en busca de comida.

Captan a osos en cabaña de Coahuila; buscaban comida

El video de los osos en una cabaña de Coahuila se volvió viral en redes sociales ayer martes 2 de septiembre, aunque se desconoce la fecha del incidente.

En la grabación de casi dos minutos de duración, se observa que una persona ingresa a la cabaña y se encuentra con una osa adulta merodeando por la sala de estar.

Al percatarse el animal de la presencia del hombre, intentó abalanzarse sobre él como reacción para atacarlo o proteger a sus crías.

Segundos después la osa se dirigió hacia el refrigerador, el cual ya había abierto en busca de comida. Sus pequeños osos también se encontraban explorando el área para encontrar cualquier rastro de alimento que pudieran ingerir.

Ante la insistencia del hombre de acercarse, la osa volvió a intimidarlo, por lo que éste optó por salirse y cerrar la puerta para no ser atacado.

Otro oso es avistado en Arteaga, Coahuila

El incidente de los tres osos en una cabaña en Coahuila se viralizó a unos días de que otro oso negro fue captado merodeando la zona boscosa de Monterreal.

Desde el pasado 26 de julio se compartió el video de un oso inspeccionando varios vehículos estacionados fuera de una cabaña donde se hospedaban varios jóvenes.

El oso abrió los autos con su pata delantera y revisó el interior para buscar comida, al no encontrar nada, siguió revisando todos los autos del área del estacionamiento.

A pesar de que varias personas intentaron asustarlo para ahuyentarlo, el oso siguió en su búsqueda de alimento, hasta que logró llevarse una bolsa que se encontraba en uno de los vehículos.