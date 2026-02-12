Tras la polémica y difusión de la fotografía donde aparece el diputado local de Coahuila, Antonio Attolini Murra, junto al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, el legislador aseguró que la imagen es real; sin embargo, aseguró que pronto dará una respuesta sobre su postura.

Fotografía de Antonio Attolini con Diego Rivera Navarro genera controversia política

La imagen, captada antes de la detención del exalcalde, muestra a ambos en un evento público; sin embargo, su circulación en redes sociales reavivó el debate sobre la cercanía política con personajes que hoy enfrentan procesos penales.

Al ser cuestionado, Antonio Attolini confirmó que la fotografía es auténtica, pero evitó dar detalles sobre la relación: “No tengo comentarios por el momento”, declaró, aunque adelantó que emitirá una postura para despejar dudas.

“No tengo comentarios al respecto todavía… por el momento no tengo nada que decir. La foto es real, claro. Tendré una respuesta que será contundente para que el pueblo de Torreón nunca tenga duda sobre mi integridad” Antonio Attolini, diputado local de Coahuila

Aunque la fotografía no implica responsabilidad legal, el caso abrió una fuerte discusión sobre el impacto de la percepción pública en la carrera de figuras públicas. En el ámbito político, especialistas señalan que las imágenes pueden influir en la narrativa pública, especialmente cuando involucran a personajes investigados por delitos graves.

Antonio Attolini guarda silencio tras difusión de foto con exalcalde Diego Rivera (Cortesía)

El silencio de Attolini también ha sido señalado por adversarios, quienes recuerdan que el legislador suele fijar postura con rapidez ante polémicas de otros partidos.

Mientras el proceso judicial contra Diego Rivera Navarro continúa en instancias federales, la atención se centra ahora en la respuesta que pueda ofrecer el diputado de Morena y en el posible impacto que esta controversia tenga en el escenario político de Torreón.