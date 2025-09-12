Tras darse a conocer los resultados del proceso de consulta a mujeres y hombres para el cargo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la presidenta Claudia Sheinbaum ha designado a Martha Lidia Pérez Gumercindo como la titular.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, detalló cómo fue el proceso de selección en donde se recibieron más de mil 155 propuestas.

Martha Lidia Pérez es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La secretaria de Gobernación aseguró que el profesionalismo y experiencia de Martha Pérez serán claves para fortalecer las acciones de búsqueda para las personas desaparecidas.

Asimismo, agradeció el interés de los colectivos, figuras expertas y organizaciones por participar en este proceso, pues se contaron con mil 155 propuestas.

Icela Rodríguez explicó que de los 76 perfiles propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil, solo 27 cumplieron con los requisitos formales, y 25 personas fueron entrevistadas.

La secretaria de Gobernación detalló que la experiencia de Martha será fundamental para las estrategias de búsqueda (Cortesía)

Rosa Icela asegura que la búsqueda de personas es un tema prioritario

La secretaria de Gobernación detalló que, por indicación de la presidenta, Claudia Sheinbaum, el gobierno atiende como prioridad la búsqueda de personas. Asimismo, hizo el anuncio de la Jornada Nacional de Capacitación y Actualización, en donde se establece que todos los estados deberán de contar con fiscalías especializadas en materia de desaparición.

“Tenemos el mismo objetivo: Encontrarles, que se conozca la verdad y que haya justicia. Que no haya más dolor por una ausencia en las familias. Somos sensibles ante la espera diaria, a la esperanza por localizarles y al valor en su lucha, lo cual debemos traducir en un llamado de mayor compromiso y esfuerzo para responderles” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Finalmente, hizo un llamado a las gobernadoras y gobernadores para sumar esfuerzos en la búsqueda de personas, otorgando equipos, tecnología y personal capacitado a las Comisiones Locales de Búsqueda para realizar sus labores.