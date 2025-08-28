En el 45 aniversario del Registro Nacional de Población e Identidad, Rosa Icela Rodríguez destacó que esta institución es clave para garantizar inclusión, respaldar políticas públicas y hacer del derecho a la identidad una garantía efectiva para todas y todos los mexicanos.

CURP biométrica

Rosa Icela Rodríguez señaló que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa la modernización con la implementación de la CURP biométrica, de manera voluntaria y gradual, para reforzar la seguridad en la identidad, evitar fraudes y asegurar que ninguna persona quede fuera del reconocimiento del Estado.

Avance histórico

Explicó que por primera vez México contará con una identificación oficial confiable, incluyente y accesible, en especial para niñas, niños y adolescentes, subrayando que la identidad no es un trámite burocrático, sino justicia social y un derecho fundamental.

Fortalecimiento institucional

Resaltó la colaboración entre RENAPO y registros locales para consolidar un sistema nacional moderno e interconectado. Recordó que la institución nació en 1980 y hoy es pilar en la protección de la información poblacional. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a personal con más de cuatro décadas de servicio.