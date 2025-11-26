Mazatlán vivirá uno de sus fines de semana más activos con la llegada del Gran Maratón Mazatlán Chevron 2025, que se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre y que reunirá a más de 6 mil atletas nacionales e internacionales.

El evento fue presentado en conferencia de prensa, donde autoridades estatales y organizadores destacaron la relevancia del maratón en la proyección turística del puerto.

Mazatlán refuerza el turismo deportivo

Alfonso Reséndiz Memije, representante de la Secretaría de Turismo, detalló que este encuentro deportivo impulsa la visibilidad de Mazatlán fuera del país. Asimismo, señaló que se generaron mil 500 empleos directos y la derrama económica superará los 160 millones de pesos, consolidando al evento como uno de los más importantes de Sinaloa.

Por su parte, el director de Espectáculos Costa del Pacífico, Paul Luke, afirmó que el principal reto es que cada corredor viva una experiencia memorable durante su estancia en el puerto. Además, destacó la importancia de seguir promoviendo el maratón como una actividad familiar que posiciona a Mazatlán como referente deportivo.

Fechas, horarios y actividades del Gran Maratón Mazatlán Chevron 2025

La inauguración oficial será el viernes 29 de noviembre a las 9:50 horas, en la Expo Deportiva instalada a las afueras del Estadio Teodoro Mariscal.

El sábado 30, a las 21:00 horas, se realizará un Show de Luces abierto al público en el mismo recinto. Mientras que las competencias serán:

5 y 10 kilómetros: sábado 29, a las 16:00 horas, sobre avenida Leonismo, frente al Estadio Teodoro Mariscal

21 y 42 kilómetros: domingo 30, a las 5:00 horas, desde el mismo punto de salida

El Gran Maratón Mazatlán Chevron se mantiene como una de las actividades deportivas más prestigiosas de México, destacando por su organización, su ruta escénica y un ambiente familiar.