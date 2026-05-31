Chichén Itzá volverán a abrir a la actividad turística y económica luego de su cierre el pasado 19 de mayo de 2026.
Esto luego de que autoridades y artesanos llegaron a un acuerdo alrededor de los espacios comerciales en Chichén Itzá, así como la reubicación que se intentó hacer.
Chichén Itzá reabre luego de alcanzarse varios acuerdos
De acuerdo con la información del INAH y el gobierno de Yucatán, Chichén Itzá tiene planeado reabrir al tránsito turístico y actividad económica el próximo lunes 1 de junio.
Esto luego de que se aseguró a artesanos y comerciantes de la zona de Chichén Itzá, las condiciones adecuadas para que lleven a cabo sus labores de venta sin problema alguno.
Entre otras cosas, se hará un reordenamiento comercial y turístico, con el fin de mantener el equilibrio entre el tránsito de visitantes, el desarrollo local y la conservación del patrimonio de las ruinas.
Como parte de esta estrategia, ahora todos los visitantes deberán de ingresar a la zona a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), con lo que se espera tener un mejor control del acceso y de los servicios turísticos.
Así se logrará un modelo turístico ordenado que no solo mejorará la atención a los visitantes, también beneficiará a las comunidades locales.
¿Por qué fue cerrado Chichén Itzá?
Chichén Itzá fue cerrado el pasado 19 de mayo, luego que fallaran las mesas de negociación entre autoridades y artesanos locales, ante la reubicación de estos últimos al Centro de Atención a Visitantes (CATVI).
Artesanos señalaron que fueron desalojados de sus espacios habituales y obligados a estar en los lugares comerciales del CATVI de Chichén Itzá, donde no contaban con control alguno.
Este traslado se dio sin consentimiento e impulsado únicamente por las autoridades, sin llegar a acuerdos claros acerca de la nueva dinámica de comercio en el lugar arqueológico.
Debido a esto, comunidades locales tomaron control del sitio y, aunque técnicamente estaba cerrado por el gobierno, decidieron abrir el paso a turistas de manera gratuita para presionar a autoridades y retomar el diálogo.