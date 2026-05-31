Chichén Itzá volverán a abrir a la actividad turística y económica luego de su cierre el pasado 19 de mayo de 2026.

Esto luego de que autoridades y artesanos llegaron a un acuerdo alrededor de los espacios comerciales en Chichén Itzá, así como la reubicación que se intentó hacer.

Chichen Itzá (Cuartoscuro / Martín Zetina)

Chichén Itzá reabre luego de alcanzarse varios acuerdos

De acuerdo con la información del INAH y el gobierno de Yucatán, Chichén Itzá tiene planeado reabrir al tránsito turístico y actividad económica el próximo lunes 1 de junio.

Esto luego de que se aseguró a artesanos y comerciantes de la zona de Chichén Itzá, las condiciones adecuadas para que lleven a cabo sus labores de venta sin problema alguno.

Entre otras cosas, se hará un reordenamiento comercial y turístico, con el fin de mantener el equilibrio entre el tránsito de visitantes, el desarrollo local y la conservación del patrimonio de las ruinas.

Como parte de esta estrategia, ahora todos los visitantes deberán de ingresar a la zona a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), con lo que se espera tener un mejor control del acceso y de los servicios turísticos.

Así se logrará un modelo turístico ordenado que no solo mejorará la atención a los visitantes, también beneficiará a las comunidades locales.

Chichen Itzá (Cuartoscuro / Martín Zetina)

¿Por qué fue cerrado Chichén Itzá?

Chichén Itzá fue cerrado el pasado 19 de mayo, luego que fallaran las mesas de negociación entre autoridades y artesanos locales, ante la reubicación de estos últimos al Centro de Atención a Visitantes (CATVI).

Artesanos señalaron que fueron desalojados de sus espacios habituales y obligados a estar en los lugares comerciales del CATVI de Chichén Itzá, donde no contaban con control alguno.

Este traslado se dio sin consentimiento e impulsado únicamente por las autoridades, sin llegar a acuerdos claros acerca de la nueva dinámica de comercio en el lugar arqueológico.

Debido a esto, comunidades locales tomaron control del sitio y, aunque técnicamente estaba cerrado por el gobierno, decidieron abrir el paso a turistas de manera gratuita para presionar a autoridades y retomar el diálogo.