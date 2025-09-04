San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue azotado por dos tornados la tarde de este miércoles 3 de septiembre y así fue captado en video.

Asimismo, los dos tornados en San Cristóbal de las Casas activó el operativo ARCA (Atención Rápida en Contingencias Atmosféricas) para brindar apoyo inmediato a la población de Chiapas, como anunció la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Protección Civil de Chiapas también dio a conocer que el Equipo de Respuesta Inmediata se encuentra en San Cristóbal de las Casas pero recomendó a su población extremar precauciones.

Video: Dos tornados azotaron San Cristóbal de las Casas, Chiapas

La tarde de este miércoles 3 de septiembre se dio a conocer que dos tornados azotaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el cual dejó daños menores y varios videos en redes sociales.

Sin embargo, es en un video en el que muestra que fueron dos los tornados en San Cristóbal de las Casas, como confirmaron especialistas, aunque autoridades señalaron a uno como un embudo.

Al respecto, señalaron que derivado de los fenómenos hidrometeorológicos (los dos tornados) vistos en San Cristóbal de las Casas, se llevan a cabo acciones de atención para garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Habitantes de San Cristóbal de las Casas advirtieron que además de los fuertes vientos registrados con los dos tornados, se registraron lluvias en la entidad, por lo que autoridades llamaron al resguardo.

Los dos tornados de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, también dejaron otras imágenes, de tejados y otros objetos volando debido a los fuertes vientos.

Dos tornados impactan San Cristóbal



La Secretaría de Protección Civil confirmó el impacto de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, lo que causó afectaciones que aún están por cuantificarse.



En videos, se puede observar las formaciones en el cielo y los destrozos en las… pic.twitter.com/uN15XQK5l8 — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) September 3, 2025

Tornados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas: esto se sabe de los daños que dejó

Fue alrededor de las 12:30 horas que los dos tornados azotaron San Cristóbal de las Casas en Chiapas y de manera extraoficial circula en redes que un tejado dejó una persona herida.

De acuerdo con la página de Tornados México, los eventos climáticos que se vieron la tarde de este miércoles 3 de septiembre fueron no-supercelda, que no provoca daños severos.

Sin embargo todavía no se han cuantificado los daños en San Cristóbal de las Casas tras los dos tornados, que causó preocupación entre la población de Chiapas, como se observa en redes.

Alrededor de las 14:00 horas, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, dio a conocer que se encontraba de camino hacia San Cristóbal de las Casas para evaluar los daños.

Se presume por imágenes y reportes en redes sociales que los dos tornados provocaron caída de árboles, daños estructurales y caída de puestos ambulantes, así como de algunos tejados, aunque autoridades de Chiapas no lo han confirmado.