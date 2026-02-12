La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer un amparo presentado por 308 indígenas tzotziles desplazados tras la masacre de Acteal ocurrida en 1997.

El recurso busca que el Estado mexicano repare el daño ocasionado por el desplazamiento forzado del municipio de Chenalhó, Chiapas.

Con siete votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN aprobó revisar el caso, lo que podría sentar un nuevo criterio sobre el derecho a no ser víctima de desplazamiento y la obligación del Estado de reparación integral.

Caso Acteal será revisado una vez más por la SCJN; revisará amparo sobre desplazamiento forzado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo en el que un grupo de indígenas toztziles denunció haber sido víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas por el caso Acteal.

Así lo resolvió el pleno de la SCJN luego de que 7 ministros votaran a favor de atraer el amparo y solo dos lo hicieron en contra, a propuesta del propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Indígenas se manifiestan por caso Acteal (Isabel Mateos)

Con ello, el máximo tribunal podría establecer un nuevo criterio sobre el derecho a no ser víctima de desplazamiento forzado, así como sobre la obligación del Estado en la reparación integral de daños.

De la misma forma, al atraer el caso, se prevé que la ponencia que se elabore se enfoque en definir con precisión las acciones que deben efectuar los 3 poderes de la Unión para atender el delito.

Además, se ahondaría en el alcance de las sentencias de amparo, además de las obligaciones de las autoridades de los 3 niveles de gobierno ante los casos de desplazamiento forzado.

Indígenas denunciaron falta de atención del Estado mexicano

La decisión de la SCJN de atraer el amparo relacionado con acusaciones de desplazamiento forzado en el caso Acteal, deriva de un recurso de revisión presentado por un grupo de indígenas tzot¡ziles.

Dicho grupo, integrado por 308 miembros de la comunidad originaria y parte de la organización civil pacifista “Las Abejas”, denunció que el Estado mexicano no ha atendido el caso de desplazamiento.

Aniversario luctuoso de matanza de Acteal (Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Se debe resaltar que esta es la segunda ocasión que la SCJN atrae un proceso derivado del caso Acteal, pues en el mes de agosto de 2009 resolvió diversos asuntos vinculados al proceso penal.

En esa ocasión, el máximo tribual determinó ordenar la liberación de 20 paramilitares, así como de 12 indígenas que habían sido sentenciado tras un proceso plagado de violaciones e irregularidades.