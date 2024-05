¿Desabasto de gasolina en Chiapas se va a solucionar? Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron centro de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este viernes 31 de mayo de 2024, la Sección 7 de la CNTE informó que se trasladarán al Parque Central de la ciudad , donde se estableció su plantón desde el pasado 15 de mayo.

La decisión en la que los maestros liberaron el centro de distribución de Pemex se dio para no afectar más a la ciudadanía y para que no se les acuse de interferir en las elecciones 2024 del domingo pero, ¿el desabasto de gasolina en Chiapas se va a solucionar? Te decimos.

A 9 días desde que comenzó el bloqueo de los trabajadores de la educación en el centro de distribución de Pemex en Chiapas, este viernes la CNTE decidió retirarse y liberarlo . Esto significa que el desabasto de gasolina en Chiapas se va a solucionar.

La decisión de la Sección 7 de la CNTE se debió a la petición de la ciudadanía, quienes se quejaron de sufrir del desabasto de combustible el cual, incluso, afectó a rutas de transporte público y bomberos.

En conferencia de prensa, el profesor Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 del SNTE-CNTE, explicó que ninguna de las acciones de la coordinadora están encaminadas en ofender a la sociedad.

Al contrario, el dirigente especificó que sus exigencias son hacia el gobierno del estado de Chiapas, el cual se ha mantenido “con puertas cerradas” y no ha cumplido con su función al no recibirlos para dialogar y exponer su pliego petitorio.

#VIDEO La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas y la sección siete han acordado liberar la distribución de abasto de gasolina, para no afectar a la ciudadanía y en consideración de las elecciones de este domingo 2 de junio. 🎥: Argenis… pic.twitter.com/RliPSFwDkU

Los maestros de la CNTE liberaron el centro de distribución de Pemex para solucionar el desabasto de gasolina en Chiapas pues, al igual que otras acciones de protesta, esta actividad sí tenía una fecha y hora de inicio y término.

No obstante, el profesor Isael González Vázquez afirmó que la CNTE continúa con el paro indefinido no solo en el Parque Central de Chiapas, sino a nivel nacional.

Los docentes aseguraron que las autoridades de Chiapas no los atendieron, sino que su pliego petitorio fue directamente entregado al presidente AMLO, por lo que le solicitaron que establezca una mesa de diálogo para resolver sus demandas.

Los maestros reiteraron lo indefinido de su paro y agregaron que han hablado con empresarios , quienes incluso han solicitado solución a las peticiones de la CNTE.

Entendemos la molestia de algunos ciudadanos, por supuesto. No somos ajenos al sentimiento de los ciudadanos que trabajan a diario. El detalle es que hay un gobierno que no responde y que no trabajan, y ese es el gran problema.

Profesor Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 del SNTE-CNTE