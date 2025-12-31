El gobierno de Chiapas informó que durante las celebraciones del Año Nnuevo 2026 quedarán prohibidos los famosos “afters” a altas horas de la mañana.

Por tal motivo, centros de reunión como bares, antros y demás centros nocturnos deberán cerrar a en punto de las 2:00 horas.

Sanciones para establecimientos que incumplan medidas en Chiapas por el Año Nuevo

La medida implementada por el gobierno de Chiapas responde a eventos pasados en los que hubo registro de altercados violentos.

Esto último en establecimientos que estuvieron operando fuera del horario establecido.

Bar / brindis (Unsplash)

Entre el informe se aseguró que habrá sanciones para aquellos lugares que no acaten las medidas gubernamentales.

Y para asegurarse de que la ley se haga cumplir durante la llegada del Año Nuevo, se hará el despliegue de un operativo en conjunto con fuerzas de seguridad estatal y federal.

Esto con el propósito de realizar patrullajes en las calles de Chiapas y aseguar que no haya fiestas ni reuniones en este tipo de establecimientos fuera del horario permitido.

Fue por medio de su cuenta de X (Twitter) que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, compartió los detalles en torno a esta medida.

Por lo que bares y centros nocturnos de Chiapas cerrarán temprano durante las celebraciones del Año Nuevo.