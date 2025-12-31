El gobierno de Chiapas informó que durante las celebraciones del Año Nnuevo 2026 quedarán prohibidos los famosos “afters” a altas horas de la mañana.
Por tal motivo, centros de reunión como bares, antros y demás centros nocturnos deberán cerrar a en punto de las 2:00 horas.
Sanciones para establecimientos que incumplan medidas en Chiapas por el Año Nuevo
La medida implementada por el gobierno de Chiapas responde a eventos pasados en los que hubo registro de altercados violentos.
Esto último en establecimientos que estuvieron operando fuera del horario establecido.
Entre el informe se aseguró que habrá sanciones para aquellos lugares que no acaten las medidas gubernamentales.
Y para asegurarse de que la ley se haga cumplir durante la llegada del Año Nuevo, se hará el despliegue de un operativo en conjunto con fuerzas de seguridad estatal y federal.
Esto con el propósito de realizar patrullajes en las calles de Chiapas y aseguar que no haya fiestas ni reuniones en este tipo de establecimientos fuera del horario permitido.
Fue por medio de su cuenta de X (Twitter) que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, compartió los detalles en torno a esta medida.
Por lo que bares y centros nocturnos de Chiapas cerrarán temprano durante las celebraciones del Año Nuevo.