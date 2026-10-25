César Jáuregui envía mensaje: “Estoy bien y muy fuerte”

César Jáuregui Moreno envió un mensaje escrito de su puño y letra para agradecer las muestras de solidaridad que ha recibido de su equipo de trabajo, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), así como de ciudadanos que lo han acompañado desde su detención.

Gracias a todos por su apoyo. Estoy bien y muy fuerte. Solo les pido sus buenas vibras y yo seguiré siempre a la altura. Les mando abrazo a todos y espero pronto vernos. César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua.

César Jáuregui agradece el apoyo recibido tras su detención

El mensaje se dio a conocer en medio de los procesos judiciales que enfrenta Jáuregui, luego de su aprehensión el pasado 17 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como de las actuaciones posteriores de la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde su detención, militantes panistas, amigos, colaboradores y ciudadanos han expresado públicamente su solidaridad y solicitado que pueda enfrentar los procedimientos judiciales en libertad, con respeto a sus derechos y a la presunción de inocencia.

En su mensaje, Jáuregui no hizo referencia directa a las acusaciones ni a los procedimientos judiciales. Se limitó a agradecer el respaldo recibido, comunicar que se encuentra bien y expresar su deseo de reencontrarse pronto con quienes lo han acompañado.

Realizan caravana en Chihuahua para exigir la libertad de César Jáuregui

Entre las expresiones de apoyo se encuentra una caravana realizada este sábado en la ciudad de Chihuahua, en la que participaron más de 500 vehículos.

Los participantes recorrieron el trayecto desde el campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en el centro de la capital, para exigir la libertad de Jáuregui.

La nota manuscrita constituye una de sus expresiones personales más recientes desde su detención, mientras continúa su situación jurídica tanto en el ámbito estatal como en el federal.