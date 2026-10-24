La caravana “César Libre” llegó este sábado 24 de octubre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua, donde ciudadanos, militantes del PAN y simpatizantes se preparaban para iniciar un mitin en respaldo a César Jáuregui Moreno, detenido el pasado 17 de octubre.

La movilización reunió a cientos de vehículos que recorrieron distintas vialidades de la capital del estado. Entre las personas participantes estuvieron Angélica Moreno, esposa del político chihuahuense, y su hija, Sofía Jáuregui.

¿Qué exige la caravana “César Libre” frente a la FGR?

Bajo el emblema “César Libre”, los participantes partieron de las inmediaciones de la Universidad y avanzaron por distintas calles hasta llegar a las oficinas de la dependencia federal.

Frente a las instalaciones de la FGR, los manifestantes exigieron que el ex fiscal, César Jáuregui Moreno pueda enfrentar en libertad el proceso judicial en su contra. También solicitaron que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso.

La movilización se suma a otras expresiones de solidaridad registradas durante los últimos días, en las que militantes del PAN y ciudadanos han solicitado que las autoridades judiciales actúen con apego a derecho y sin interferencias políticas.

Familiares de César Jáuregui participan en la movilización

La presencia de Angélica Moreno y Sofía Jáuregui destacó entre los asistentes a la concentración, que se realizó en respaldo al político chihuahuense.

Mientras los participantes se preparaban para iniciar el mitin frente a las instalaciones federales, una de las consignas de la movilización resumió sus demandas: “No pedimos privilegios. Pedimos justicia”.