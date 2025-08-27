Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida, reportó la intervención de 100 kilómetros de calles en su primer año de gobierno, con una inversión superior a 300 millones de pesos.

La entrega de trabajos en la calle 48 del fraccionamiento Las Palmas del Sur representa la modernización y desarrollo vial de la ciudad.

Renovación integral de vialidades y pozos pluviales

En el Centro Histórico se intervinieron 13 tramos con más de 11 kilómetros de calles, renovando 86 mil 946 metros cuadrados, informó Cecilia Patrón.

Además, se atendieron 201 pozos pluviales, incluyendo 50 nuevos bocatormentas y mantenimiento a 151 existentes, con una inversión de más de 38 millones de pesos para mejorar movilidad y prevenir inundaciones.

Nuevas intervenciones en calles y barrios

La alcaldesa Cecilia Patrón supervisó trabajos en la calle 54 por 87 en la colonia Centro, rehabilitando más de 2 kilómetros de asfalto.

También encabezó el banderazo de inicio de la repavimentación de la calle 53 por 72 y 74 en el barrio de Santiago, con más de 7 kilómetros renovados y una inversión de 1 millón 709 mil 558 pesos.

Impacto y reconocimiento al personal

Además de la repavimentación de 100 kilómetros, se repararon más de 253 mil baches y se invirtió en maquinaria, equipo y seguridad.

Cecilia Patrón reconoció el esfuerzo de los trabajadores de obras públicas y servicios, destacando su compromiso con la mejora de la infraestructura y la calidad de vida de los ciudadanos.