Cecilia Patrón destacó que el bienestar emocional de la ciudadanía es una prioridad en Mérida, ofreciendo atención a la salud mental a través de los centros Alma Nova, disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. Estos centros han brindado más de 24 mil consultas psicológicas y están estratégicamente distribuidos en la ciudad.

Servicios y colaboración

Los centros Alma Nova ofrecen prevención, detección temprana, atención psicológica y seguimiento, trabajando junto al Hospital Psiquiátrico y el Consejo Estatal para Prevención y Atención Integral de las Adicciones. Además, proporcionan primeros auxilios psicológicos a estudiantes de secundaria para fortalecer su bienestar emocional y seguridad escolar.

Programas de salud integral

A través del programa “Mejorando la salud de las familias”, se han realizado 317 Ferias de la Salud y se han brindado 200 mil 041 atenciones médicas, incluyendo consultas en módulos, unidades móviles y domicilios, así como 16 mil 169 consultas odontológicas, 20 mil 337 rehabilitaciones y la entrega de 844 aparatos ortopédicos.

Líneas de apoyo y orientación

La dirección de Bienestar Humano pone a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas gratuitas y confidenciales para orientación y apoyo emocional, incluyendo la Línea de Orientación y Apoyo Emocional, Línea de la Vida, Línea Mujer, Emergencias y UNESPAVIFAG, garantizando atención integral y accesible para toda la comunidad.