Cecilia Patrón encabezó la instalación del Comité Municipal de Comercio Justo y Prosperidad en Mérida.
El objetivo es construir una economía equitativa que empodere a los productores y lleve beneficios a toda la ciudadanía, promoviendo prácticas responsables y justas.
Mérida obtiene reconocimiento histórico
Mérida se convirtió en la primera ciudad de México en recibir el distintivo “Ciudad por el Comercio Justo”, consolidando un paso histórico hacia la justicia social y el desarrollo económico inclusivo.
Destacan el compromiso municipal con la dignidad de las familias y el respeto al trabajo local de la ciudad.
Principios y objetivos del Comité Municipal de Comercio Justo y Prosperidad en Mérida
El Comité Municipal de Comercio Justo y Prosperidad en Mérida firmó los 10 principios del comercio justo, que incluyen:
- Igualdad.
- Transparencia.
- Pago justo.
- Ausencia de trabajo infantil y forzoso.
- Equidad de género.
- Empoderamiento económico de mujeres.
- Libertad de asociación.
- Buenas condiciones laborales.
- Desarrollo de capacidades.
- Protección del medio ambiente.
Asistieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Secretaría de Economía y Trabajo, Fundación Haciendas del Mundo Maya, Red Miel de CLAC, Centro de Investigaciones Regionales y autoridades municipales, cámaras y sociedad civil.