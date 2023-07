Una mujer de nombre Blanca denunció en un video que ha sido víctima de ataques con ácido o alguna otra sustancia corrosiva contra sus pertenencias en múltiples ocasiones, sobre todo en el último mes en la colonia Santa Rosa, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La mujer responsabilizó a las autoridades, tanto al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, los agentes del Ministerio Público GAM. ll y de la Fiscalía de la CDMX, debido a que no ha hecho nada por su caso.

Tras el primer ataque a su auto, Blanca ha acudido varias veces a interponer denuncias al MP y dijo que la han tratado de convencer de no hacerlo porque tienen mucho trabajo.

Ella ha respondido que tiene temor por la integridad personal y la de su familia por lo que pide el escalamiento de los ataques.

#Urgente 🚨⚠️ Hoy, nuevamente aventaron ácido al vehículo de Blanca. Se han interpuesto en diversas ocasiones denuncias ante el Mp y no sucede nada. @FiscaliaCDMX este es un llamado para ustedes y también para el alcalde @fchiguil . La integridad de Blanca está en peligro‼️ #rt pic.twitter.com/NddZD29h7b

Los atacantes contra Blanca son por un grupo de jóvenes identificados que han atentado aventando ácido a su auto durante varias ocasiones a plena luz del día sin importar que haya vecinos en la misma unidad habitacional.

Los ataques han ido escalando desde que dañaron su auto con un balón desde hace cinco meses y con ácido desde el último mes.

“Cada vez han crecido los ataques... y si me pasa algo también los responsabilizo por no hacerme caso y por no escucharme”

Blanca. Víctima de ataques con ácido