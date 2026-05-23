El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) actualizó el estado de las personas lesionadas tras el colapso de una barda en el Centro Histórico, durante la tarde del viernes 22 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el incidente dejó cuatro personas afectadas:

Dos trabajadores: Llevados a un hospital privado

Un menor: Fue llevado al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE por petición de su madre

A su vez, una cuarta persona herida decidió acudir al servicio médico por sus propios medios.

Video muestra colapso de barda en calle Allende del Centro Histórico (Especial)

Cuatro heridos tras colapso de fachada en Allende 74; acusan falta de protocolos

En un comunicado, el Gobierno de la CDMX confirmó que cuatro personas resultaron heridas por el colapso de una fachada en demolición sobre una unidad de transporte público en Allende 74, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Comentó que desde el primer momento los equipos de emergencia del Gobierno capitalino llegaron al lugar para ofrecer atención médica y llevar a cabo labores de mitigación de riesgos.

“Personal de Protección Civil, cuerpos de rescate y elementos de seguridad trabajaron de manera coordinada para atender a las personas afectadas y evitar mayores riesgos en el área”. Gobierno de Ciudad de México

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que equipos de emergencia habían brindado asistencia inmediata a tres de las cuatro personas heridas registradas en el lugar.

Comerciantes de la zona afirmaron que los trabajadores del predio, quienes resultaron heridos tras el derrumbe, estaban laborando sin cumplir con los protocolos mínimos de seguridad en el momento del incidente.

Colapsa estructura en La Lagunilla; hay lesionados y autos dañados

Vecinos denuncian que la barda colapsada pertenecía a una obra irregular

Vecinos de la zona han denunciado que la barda que colapsó en el Centro Histórico pertenecía a una obra presuntamente irregular donde se pretendía construir una plaza de productos chinos.

Aunque el inmueble tenía fichas de clausura, hace tiempo habrían comenzado los trabajos de demolición.