Un usuario de TikTok grabó en video a una plaga de ratas deambulando por un restaurante de Fórum Buenavista, plaza comercial ubicada en CDMX.

A decir de más internautas, las ratas fueron captadas en video dentro del restaurante ‘Popeyes’ de Fórum Buenavista.

Aunque las imágenes solo muestran a dos ratas entre las mesas del restaurante, usuarios de TikTok aseguran que se trataría de “una plaga preocupante” en toda la plaza comercial de CDMX.

Denuncian que restaurante ‘Popeyes’ de Fórum Buenavista CDMX tiene plaga de ratas

En TikTok, se hace viral el video de una plaga de ratas deambulando por un restaurante de comida rápida en Fórum Buenavista.

La plaza comercial, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, recibe críticas en redes sociales porque “está sucia todo el tiempo”.

El polémico video que exhibió a la zona de comida de Fórum Buenavista, revela a dos ratas que caminan entre las mesas de un restaurante.

De acuerdo con internautas, se trataría de las instalaciones del nuevo restaurante de comida rápida ‘Popeyes’, que tiene en su menú platillos a base de pollo frito.

“No, por favor; tu no, Popeyes”, escribieron en el video.

Ratas en restaurante de Fórum Buenavista, CDMX (@anpazzz88 / TikTok)

Si bien solo se ven dos ratas en el video, usuarios opinan que hay decenas más de estos animales “solo en un restaurante”.

“Si ves una, quiere decir que hay muchísimas más en toda la plaza”; “Cuando las plagas son visibles, es señal de alarma”, fueron algunos de los mensajes.

Ratas en restaurante de Fórum Buenavista, CDMX (@anpazzz88 / TikTok)

Asimismo, otros internautas en TikTok añadieron que han sido testigos de la mala higiene de toda la plaza Fórum Buenavista de CDMX.

“La plaza en general deja mucho que desear”; “Pues yo no conozco a Fórum limpio, la verdad”, criticaron.

El video de las ratas en un restaurante de Fórum Buenavista en CDMX, ya acumula cerca de 300 mil vistas en TikTok.

Al momento de redactar esta nota, la administración de Fórum Buenavista no se ha pronunciado al problema de plaga de ratas en sus instalaciones.