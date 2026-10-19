Una enorme rata apareció en los pasillos de Palacio Nacional después de la conferencia matutina de este lunes 19 de octubre.

El curioso incidente de inmediato generó reacciones y comentarios satíricos entre los usuarios de redes sociales.

En especial porque trabajadores del recinto tuvieron que intervenir ante el avistamiento del roedor.

Una rata en Palacio Nacional: esto se sabe de su captura (Captura de video)

Esto se sabe sobre la captura de una rata en Palacio Nacional

Una rata sorprendió en Palacio Nacional y su captura fue grabada en video.

Mientras el roedor pasaba por los pasillos del inmueble, trabajadores lo interceptaron y lo neutralizaron con escobas frente a un grupo de personas que pedían que mejor lo sacaran.

La aparición de la rata en Palacio Nacional ha llamado la atención, ya que ninguno de los gatos que viven en el recinto lo cazó.

Una rata en Palacio Nacional: esto se sabe de su captura (Captura de video)

Cabe mencionar que no es la primera vez que hay reporte de roedores en Palacio Nacional.

En 2022, ante la constante aparición de ratas en los pasillos, jardines, salones y oficinas de Palacio Nacional, la Presidencia de la República lanzó una licitación para controlar esa plaga y otra fauna nociva.

La licitación contemplaba la aplicación tanto de cebos como dispositivos de control para terminar con el problema de los roedores en Palacio Nacional y edificios de gobierno.