Un sujeto golpeó a un comensal de una cafetería frente a Parque España en la Condesa. El altercado habría iniciado porque uno de los involucrados defendió a un músico urbano.

El video que se volvió viral muestra a un hombre golpeado con los puños al comensal de Anécdota Café, mientras testigos gritaban al agresor que se detuviera.

Video capta golpiza en cafetería Anécdota Café de la Condensa

Los hechos se habrían registrado el 22 de abril, cuando un sujeto comenzó a golpear a un hombre que se encontraba en una cafetería frente al Parque España en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

En las imágenes se observa cómo el sujeto golpea con los puños a la víctima, mientras los presentes se acercaron para terminar la riña.

Según testimonios en redes sociales, el sujeto comenzó a insultar a un músico que estaba trabajando cerca de Anécdota Café.

Los comensales defendieron al artista y esto provocó que el agresor los insultara.

Posteriormente, el sujeto golpeó a uno de los presentes y fue cuando llamaron a la policía capitalina para que interviniera.

Desquiciado mental golpea inocente comensal en la cafetería anécdota en la esquina de Juan De la Barrera frente al parque España. Aparte se hace la víctima el desgraciado. Llega la policía y esperemos una resolución a favor del pobre hombre golpeado pic.twitter.com/7flkEWJ6ju — MAESTRO GUDINNI (@FGudinni) April 22, 2026

Conocido conductor presenció agresión en cafetería de la Condesa

El violento ataque en la Condesa fue presenciado por el conductor Alfredo Gudinni, conocido como Maestro Gudinni, quien exigió a las autoridades que el sujeto fuera castigado.

Según el testimonio de Alfredo Gudinni, el agresor trató de evadir la ley tras asegurando que él había sido la víctima.