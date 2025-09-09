Un español agredió a un guardia de seguridad en la Colonia Condesa de la CDMX debido a un pedido de comida y todo quedó grabado en un video que ya circula en redes.

La agresión cometida por el ciudadano extranjero, fue captada en video por una cámara de vigilancia ubicada en la recepción de un hotel en la Colonia Condesa en la CDMX.

En el clip que ya se ha viralizado, se puede escuchar que el español que dijo ser cónsul, atacó al guardia de seguridad por un simple malentendido con un pedido de comida.

Español agredió a un guardia de seguridad en Colonia Condesa por un pedido de comida

Un video que circula ampliamente en redes sociales, muestra a un ciudadano español que dijo ser cónsul, agrediendo a un guardia de seguridad en la Colonia Condesa de la CDMX.

El clip fue compartido por el periodista Carlos Jiménez y en él, se pueden apreciar los momentos en los que el extranjero encaró a un vigilante del hotel debido a un malentendido con un pedido de comida.

En el mismo video se logra ver que el sujeto que ha sido identificado como Álvaro Vargas Correa, ingresó a la recepción del establecimiento para reclamarle al guardia de seguridad por la confusión.

Incluso, se puede ver que ante el problema con el pedido de comida que causó la molestia del español que estaba a acompañado de otro hombre, el extranjero forcejó con el vigilante.

Durante el altercado físico, el español logró despojar de su radio de comunicación al trabajador del hotel ubicado en la Colonia Condesa, objeto que el individuo le arrojó para intentar golpearlo.

Tras ello, el guardia de seguridad apareció junto a otros dos hombres desconocidos, pero serían sus compañeros, ante lo cual el agresor y su acompañante se replegaron e intentar explicar los hechos.

ESPAÑOL AGREDE, INSULTA… a GUARDIA en @RomaCondesa

Así se puso Álvaro Vargas Correa con el guardia de este edificio en @AlcCuauhtemocMx

Lo acusó de equivocarse al recibir su pedido de @UberEats

Lo insultó, aventó, rompió su radio…

Ya alistan denuncia en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/6J3ECynTr7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 6, 2025

Español que agredió a guardia de seguridad en Colonia Condesa dijo ser cónsul

Al difundirse el video del momento en el que el ciudadano español agredió a guardia de seguridad en la Colonia Condesa en la CDMx, se revelaron algunos otros detalles del incidente.

Lo anterior debido a que reportes difundidos en redes sociales, afirman que el sujeto que ha sido identificado como Álvaro Vargas Correa, habría intentado hacerse pasar como cónsul.

Además, versiones extraoficiales indican que el español cuyo caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, sería un evasor de impuestos en su país de origen.

No obstante, hasta el momento no se ha emitido mayor información sobre el sujeto que cometió la agresión contra el trabajador de quien se dice, fue derribado al piso por el ciudadano extranjero.