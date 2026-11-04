La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresa con su megacentro de vacunación gratis, sumándose a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026–2027.

Se ofrecerá 100 mil dosis gratuitas de vacunas donados por las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, y los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Vacunas que serán aplicadas por los pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

Megacentro de vacunación de la UNAM: Fechas y horario

El megacentro de vacunación de la UNAM estará disponible a partir del próximo lunes 9 y hasta el viernes 13 de noviembre.

El horario de atención será de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La sede del megacentro de vacunación de la UNAM será en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.

UNAM abre megacentro de vacunación gratis: fechas, horarios y vacunas disponibles (UNAM )

Megacentro de vacunación de la UNAM: Estas son las vacunas disponibles

Serán cuatro las vacunas disponibles en el megacentro de vacunación de la UNAM:

Influenza COVID Neumococo (a partir de los 60 años solo que no se te haya aplicado anteriormente) Sarampión-Rubéola

Megacentro de vacunación de la UNAM: Registro para vacunarte

Para agilizar la atención ciudadana en el megacentro de vacunación de la UNAM se tendrá un registro para todos los que deseen vacunarse.

Tan solo tendrás que registrarte previamente en el sitio de la DGAS: salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/ o a través del QR que se incluye en el cartel de la campaña, así como el llenado de un cuestionario para conocer el perfil de la población a vacunar.

Con ello, se organizará a las personas en dos bloques, a las 9:00 y 11:00 horas, a fin de evitar largas filas, asimismo si estás de paso habrá fila para quienes no se hayan registrado previamente.