La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalará un Megacentro de Vacunación en Ciudad Universitaria (CU) del 9 al 14 de noviembre de 2026, con el fin de facilitar el acceso gratuito a distintas vacunas.

De acuerdo con la información, el servicio de vacunación será completamente gratuito y las personas interesadas podrán realizar un registro previo en el portal de Salud UNAM; te damos todos los detalles.

UNAM instalará Megacentro de Vacunación gratuito en CU durante noviembre

La UNAM informó que se estará inmunizando a la comunidad universitaria y al público en general en el Megacentro de Vacunación 2026, que dará servicio del 9 al 13 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas.

El Megacentro de Vacunación 2026 de la UNAM también operará el sábado 14 de noviembre y las actividades concluirán a las 13:00 horas. Toda la jornada estará localizada en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico.

Megacentro de Vacunación en CU 2026: fechas y vacunas disponibles (Captura de pantalla)

La vacunación será completamente gratuita y las personas interesadas podrán realizar un registro previo a través del portal de Salud UNAM. Habrá acceso preferente para quienes se encuentren registrados.

Estas serán las vacunas disponibles en el Megacentro de Vacunación en CU 2026

El Megacentro de Vacunación ofrecerá cuatro tipos de vacunas, cada una con requisitos específicos de edad y aplicación:

Influenza: disponible para personas mayores de seis meses de edad COVID-19 (Moderna): se aplicará a personas mayores de seis meses Neumococo: dirigida a mayores de 60 años que no hayan recibido esta vacuna durante los últimos dos años Sarampión y rubéola (SR): destinada a menores de 50 años que no se hayan aplicado esta vacuna en los últimos cinco años

Cabe recordar que la jornada está dirigida tanto a integrantes de la comunidad UNAM como al público en general, por lo que no será necesario pertenecer a la universidad para acceder al servicio.